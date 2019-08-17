Bakan Akar’ın MSB logolu gardırobu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, dünkü Şanlıurfa denetlemeleri sırasında giydiği MSB logolu gömlek dikkati çekti. MSB logosunun, lacivert renkli yazlık gömleğin sol üst kısmına işlendiği görüldü. Akar bu tasarımdaki gömleği KKTC’ye yaptığı ziyarette de giymişti. Genelkurmay kökenli Akar, özellikle sınır ve kıtadaki birlikleri denetlemeleri esnasında özel olarak tasarlanmış MSB logolu kıyafetleri tercih ediyor. Akar daha öncede MSB logolu lacivert ceketle görüntülenmişti.