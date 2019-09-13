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13.09.2019 - 20:33 |

Bakan Albayrak: Hesabını milletçe soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'da yaşanan hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız." dedi.

Bakan Albayrak: Hesabını milletçe soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız."

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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