Bakan Albayrak: Hesabını milletçe soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız."