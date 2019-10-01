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01.10.2019 - 10:46 | | İHA

Bakan duyurdu: Bugünden itibaren başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz."

Bakan duyurdu: Bugünden itibaren başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı

Tavuk, 136 gramlık yumurta yumurtladıDenizli’de bir çiftlikte gezen tavuk diye adlandırılan tavuğun yumurtladığı 136 gram ağırlığındaki dev yumurta herkesi şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi yumurtanın üç sarılı olabileceğini kaydederek meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.
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