MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBakan Gül'den çok net mesaj! Dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız
27.09.2019 - 10:51 | | AA

Bakan Gül'den çok net mesaj! Dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız

Adalet Bakanı Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız." dedi.

Bakan Gül'den çok net mesaj! Dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Gül, "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütf

    Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

    Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

    Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

    Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

    Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

    Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

    PKK'ya ağır darbe! Hepsi inlerinde ele geçirildi

    PKK'ya ağır darbe! Hepsi inlerinde ele geçirildi

    Sıradaki Haber