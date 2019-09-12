12.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
Bakan Gül’den hukuk dersi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ortaokul öğrencilerine bu eğitim döneminin ilk “Hukuk ve Adalet” dersini verdi.
Gül, “Her şeyin başı hukuk ve adalet” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılımıyla yapılan ilk derste konuşan Gül, öğrencilere “adalet”, “hak” ve “hukuk” kavramları hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı. Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu’ndaki hukuk ve adalet dersine, Gül, Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. “Hazreti Ömer’in adaleti” konulu derse katılan Gül, hukuk ve adaletin herkese lazım olduğuna işaret etti. Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak “Hukuk ve Adalet”i seçtiğini belirterek, ders için hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunun altını çizerek, Selçuk’a teşekkür etti.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.