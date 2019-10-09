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09.10.2019 - 19:48 | | AA

Bakan Koca: Kadromuz görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Kadromuz görev başında

Koca, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Barış için Barış Pınarı" başlıklı açıklamasında Koca, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızdaki terör tehdidini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.

Operasyon boyunca hekimlerimizle sağlık personelimizle UMKE ve 112 acil ekiplerimizle kara ve hava ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız.

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman neferleriyle."

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