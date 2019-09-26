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26.09.2019 - 15:21 | | AA, DHA

Bakan Koca'dan İstanbul'daki depreme ilişkin son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Bakan Koca'dan İstanbul'daki depreme ilişkin son dakika açıklaması

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulun Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin."

Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kurulduSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
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