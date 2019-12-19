MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması
ABONE OL
19.12.2019 - 22:35 | | AA

Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bürokratlar ve elektrik üretim tesislerinin yöneticileriyle bugün 13 termik santralın yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması

Sosyal medya hesabı Twitter'dan 13 termik santral için başlatılan incelemeye ilişkin paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız."ter

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hadi ipucu 12:30 sorusu ve cevabı 20 Aralık | "Fermantasyon" ne demektir?

Hadi ipucu 12:30 sorusu ve cevabı 20 Aralık | "Fermantasyon" ne demektir?

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber