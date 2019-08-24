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24.08.2019 - 11:10| AA

Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! 'Eylül'ün ilk haftası piyasada olacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtiklerini, yerli muadil ilacın eylül ayının ilk haftası piyasaya verileceğini bildirdi.

Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! 'Eylül'ün ilk haftası piyasada olacak'

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti. Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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