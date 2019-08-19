MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBakan Pakdemirli'den Karabağlar'daki yangına ilişkin açıklama!
19.08.2019 - 09:20| AA

Bakan Pakdemirli'den Karabağlar'daki yangına ilişkin açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangında yaklaşık 500 hektarlık alanın  zarar gördüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli'den Karabağlar'daki yangına ilişkin açıklama!

Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum ve  Milas'taki 2 yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, ilerleyen saatlerde  oradaki ekiplerden takviye alarak İzmir'deki yangına daha hızlı müdahale  edeceklerini belirtti.

İzmir'de Urla Yağcılar ve Karabağlar'da çıkıp Seferihisar sınırlarına  kadar varan bir yangının olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Urla yangını  neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Buradaki  yangımızla ilgili gece boyunca ekiplerimizin sıkı çalışması bize neticeyi  aldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterlerimizin pervanelerinin  dönmesi ve meteorolojik şartların daha olumlu seyrediyor olması, hava araçlarının  daha rahat çalışması nedeniyle biraz daha hızlı netice almaya başladık." dedi.

Pakdemirli, Karabağlar'dan başlayan yangının henüz kontrol altına  alınmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer yer tütmelerin dışında çok önemli yoğun yangın bölgeleri kalmadı.  Yoğun yangın bölgesi Çamtepe, Efemçukuru ve Gödence köylerinin güneyinde. Ancak  bu köyleri tehdit eden herhangi bir şey yok. Dün gece ihtiyaten boşalttığımız  köyler vardı. Bunlar normale döndü, herhangi bir sıkıntı yok ama gece boyu elde  ettiğimiz kazanımlarımızın gündüz rüzgarın artmasıyla kaybolma riski var, o  yüzden ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyorlar. Tüm gayretleriyle  çalışıyorlar."

Yangında 4 evin kısmi hasar gördüğünü aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Onun dışında en önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün ve yaban  hayatımızın kaybolmuş olması. Dün Cumhurbaşkanımızla da konuşurken aslında yangın  büyüklüğü 50-100 hektar arasındayken 500 hektara kadar bir alanın yanabileceğini  söylemiştim. Bugün kabaca yukarı çıktığımızda o 500 hektarı, kesin olarak  hesaplamamakla birlikte 500 hektar gözüküyor. Burada şu var, sevindirici taraf  şu, özellikle yaban hayatı için, hep bir parçalı şekilde yanmış yani tamamen  yanan bir alan yok. Hep parça parça yanan alanlar var. Bu kısmi olarak bizi biraz  teselli edebilir ama yanan alanın şu alanda aşağı yukarı 500 hektar civarında  gözüküyor."

Bakan Pakdemirli, kendisinin gördüğü kadar tarım arazilerinde fazla  bir zarar olmadığını ancak bir zarar varsa bunun yapılacak tespitlerin ardından  ortaya çıkacağını söyledi.

Karabağlar'daki yangında 13 helikopterin bulunduğunu, Muğla'daki  yangınların tamamen kontrol altına alınmasının ardından bu sayının artacağını  anlatan Pakdemirli, "Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150  personelle mücadele ediyoruz. Yangınla mücadelemiz sürüyor." dedi.

"YANGINLAR GENELLİKLE İHMAL VE DİKKATSİZLİKTEN ÇIKIYOR"

Pakdemirli, yangının neden çıktığına dair gerekli çalışmaların  yapıldığını belirterek, "Yangınlar genellikle ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor.  Özellikle yazın mangal, piknik, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yoldan  geçilirken atılan bir sigaraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ormanda bulunan yere  düşmüş bir şişeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü belli koşullar bir araya  geldiği zaman, ısı, nemin düşmesi ve rüzgarın artması, çok ufacık bir kibrit  çaksanız dahi çok büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden yangınlara  duyarlılıkta da ülkemizin dünya ülkeleriyle yarışır bir hale gelmesini diliyoruz.  Biz yangınlarla mücadelede hakikaten en iyi ülkelerin arasındayız, en iyisi de  diyebiliriz. Teşkilatımız bu konuda iyi ama vatandaşımızın duyarlılığını da bu  seviyelere çekmemiz gerektiğini söylüyorum." değerlendirme

Geçen seneye göre yangın sayısının arttığını ancak yanan alanın  azaldığını ifade eden Pakdemirli, "Yanan alan sayımızı performans olarak daha  düşürdük. Yangınlara daha hızlı müdahale ettiğimizden dolayı şu an yanan alan  olarak geçen senenin gerisinden geliyoruz." diye konuştu.

 

 

 

Cinnet geçirdi! Baltayla ailesini katletti...Rusya’da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı!

Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı esnaf dükkan açtı

Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı esnaf dükkan açtı

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Eşinin dayağına dayanamayıp alt katın balkonuna atladı!

Eşinin dayağına dayanamayıp alt katın balkonuna atladı!

Sıradaki Haber