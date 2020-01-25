Bakan: Paniğe gerek yok

Liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını hatırlatan Koca, Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye koyduklarını, karantina odaları ve negatif basınçlı sedyelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olduğunu kaydetti. Koca, Çin’den gelen yolcuların, uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladıklarını ifade ederek, “Havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık. Çin’e seyahat etmiş olanlarda veya şüpheli bir temas sonrasında ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayetleri ortaya çıkarsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz” dedi.

‘Çinli hasta ülkesine gönderildi’

Sağlık Bakanı Koca, çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece’de bulantı, baş ağrısı, halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Çinli bir kadının Wuhan’dan geldiğinin öğrenilmesi üzerine diğer hastalardan izole edildiğini belirtti. Koca, “Kadın hasta, Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin’den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndü. Söz konusu yolcuyu da ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin’e gönderdik” dedi.