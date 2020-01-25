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25.01.2020 - 19:22 | | AA

Bakan Pekcan duyurdu! Depremde zarar gören Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini bildirdi.

Bakan Pekcan duyurdu! Depremde zarar gören Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Pekcan, Twitter hesabından, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, açıklamasında "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir." ifadesini kullandı.

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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