Bakan Selçuk: Hayrın kadar konuşmak güzel

Bakan Ziya Selçuk, Yozgat'ta restoranda düzenlenen kahvaltıda hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, eğitime katkı sağlayan 18 iş insanına teşekkür plaketi verdi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Eğitim meselesinde istişarelerde bulunmak, görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız, daha yakından görmek, toplumla bütünleşmek, öğretmenlerle bir araya gelmek, yöneticilerimizle sohbet etmek, hayırseverlerimize teşekkür etmek için Yozgat’tayız. Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu'da bir söz var; 'Paran kadar konuş değil de, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak da gerçekten çok güzel" dedi.