07.11.2019 - 16:43 | | DHA
Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilerin yuhalanması iddiası hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandıTürkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.