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07.11.2019 - 16:43 | | DHA

Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilerin yuhalanması iddiası hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'tan otizmli öğrencilerin yuhalanması iddiası hakkında açıklama

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuktan otizmli öğrencilerin yuhalanması iddiası hakkında açıklama

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