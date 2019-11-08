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08.11.2019 - 09:30 |

Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, "Önemli olan velilerin bakış açısı. Bütünleştirici eğitim planını paylaşacağız" dedi.

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruya "Bu sadece MEB'in verdiği bir karar değil. Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması ile belirleniyor. Sayı netleştiğinde bunu paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladıİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
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