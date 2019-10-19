19.10.2019 - 11:27 |
Bakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu. Bakan Soylu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Soylu, 41 DEAŞ'lının daha teslim alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı...
Kanun çok açık. Teröre bulaşmış, destek sağlayan, milletin vergilerinin terör örgütlerine aktaran belediyelerin yasal olarak yeri yok. Teröre hiçbirimizin sabrı yok! 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bizden sonraki nesillere, terörü miras bırakmayalım. Kaset tekrar başa sarılmasın.
'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.