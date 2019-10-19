Bakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu sabah 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı...

Kanun çok açık. Teröre bulaşmış, destek sağlayan, milletin vergilerinin terör örgütlerine aktaran belediyelerin yasal olarak yeri yok. Teröre hiçbirimizin sabrı yok! 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Bizden sonraki nesillere, terörü miras bırakmayalım. Kaset tekrar başa sarılmasın.