Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Buradan milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."

"(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

Detaylar birazdan...