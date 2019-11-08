08.11.2019 - 14:45 | | İHA - AA
Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi hakkında ise "Pazartesiden itibaren başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Buradan milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."
"(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."
Detaylar birazdan...