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08.11.2019 - 14:45 | | İHA - AA

Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi hakkında ise "Pazartesiden itibaren başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Buradan milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."

"(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."

Detaylar birazdan...

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