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23.11.2019 - 14:05 | | AA

Bakan Soylu: Kendi aralarında bile haberleşmekten korkuyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıran-7 Munzur Vadisi operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir." dedi.

Bakan Soylu: Kendi aralarında bile haberleşmekten korkuyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi... Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki 'artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik."

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