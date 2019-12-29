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29.12.2019 - 13:58 | | AA

Bakan Soylu'dan net mesaj: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun." dedi.

Bakan Soylu'dan net mesaj: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla, tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine ismini kazımış olsun." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Soylu, Muş-Kulp kara  yolundaki Şenyayla bölgesinde kurulan Moray Üs Bölgesini ziyaret etti.  Komutanlardan bilgi alan Soylu, daha sonra askerlerle kahvaltı yaptı ve üs  bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kışın ortasında Şenyayla'da  vatan savunması yapan, milletin huzuru ve güveni için canı pahasına kararlı  mücadele ortaya koyan jandarma personeliyle bir arada bulunmaktan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Şenyayla'nın uzun yıllar terör örgütü PKK'nın kendi sözlüğünde "kendi  alanı" olarak nitelendirdiği yerlerden biri olduğunu belirten Soylu, "Ortaya  koyduğunuz kararlı mücadele, terör örgütüne aman vermeyen iradeniz ve kar kış  demeden bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, hürriyetine kast  edenlere karşı acımasız tavrınız, özellikle son 2-3 ay içerisinde Şenyayla'da  elde ettiğiniz büyük başarı takdire değerdir. Sizi tebrik etmek ve bu milletin  size olan bir borcunu eda etmek için buraya geldik. Allah sizden razı olsun,  Allah ayağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TARİHE GÖMECEĞİZ"

Yakın zamanda biten ve Şenyayla'nın göbeğine mıh gibi çakılan üs  bölgesinin, terör örgütünün göğsüne saplanan bir kama gibi olduğunu vurgulayan  Soylu, Şenyayla'nın terör örgütünden temizlenip huzurun ve kardeşliğin alanı  olduğu gibi, aynı şekilde terör örgütünün yıllarca kullandığı alanların tamamında  2020'de de aynı kararlılığı ortaya koyacaklarını aktardı.

"2020'de inşallah sizin cesur bakışlarınızla, irade ortaya koyan  anlayışınızla, bize, millete güç veren adımlarınızla silip süpüreceğiz. Bu derdi,  gelecek nesillere bırakmadan terör örgütünü tarihe gömeceğiz." diyen Soylu, şöyle  devam etti:

"Her birimizin yemini var. Milletimize, bu uğurda şehit olan  kahramanlarımıza, uzvunu kaybetmiş, gözü, gönlü burada olan, duası sizlerle olan  gazilerimize, o kahraman arkadaşlarımıza yeminimiz var. İnşallah bunu hep  birlikte gerçekleştireceğiz. Ne yapacağımızı, nasıl adım atacağımızı biliyoruz.  Özellikle çukur ve barikat olaylarından sonra her geçen gün artan bir kapasiteyle  büyük bir çalışma azmiyle önemli bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Sadece  kendi ülkemizde değil, dünyaya örnek bir terörle mücadele gösteriyoruz. Bu  bölgelerde okula rahat gidemeyen evlatlarımız öğretmenleriyle buluşuyor.  Üniversitelerimiz şenleniyor. Bir taraftan ihya ve inşa çalışmaları aynı şekilde  sürüyor, bir taraftan da bugün tarihimizin bize emanet bıraktığı Muş ve Malazgirt  ovasında hem ürünümüz değerleniyor hem de her yıl 30 Ağustos'ta bütün dünyaya  tarihimizin bize emanet ettiği bu kararlılığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan ile haykırıyoruz. Allah sizlerden razı olsun."

Bölgeye birçok kez geldiğini ve ne halde olduğunu en iyi bilenlerden  biri olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu çok daha güzel şekilde yarınlara taşıma emaneti  sizlerin omuzlarındadır, sorumluluğundadır. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hem  duamız hem de attığınız her adımdaki desteğimiz sizinledir. Ailenizin,  çocuklarınızın, annelerinizin, babalarınızın her birine şükranlarımızı,  minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yetiştirdikleri kahraman evlatlarıyla bütün  milletimiz, ecdadımız ve geleceğimiz övünmektedir. 2020'de terör örgütü PKK'nın  adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de şu Muş Ovası, şu Şenyayla,  tarihimizin bize emanet ettiği Malazgirt tekrar şenlensin, yeni bir tarihe yine  ismini kazımış olsun."

Soylu, daha sonra AK Parti Muş İl Başkanlığı Danışma Meclisi  toplantısına katılmak üzere üs bölgesinden ayrıldı.

 

 

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