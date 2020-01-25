Son dakika... Bakan Süleyman Soylu'dan açıklama: 39 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Dün akşamdan itibaren olay yerine geldik. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı binalar olduğu görüldü. İçme suyu ile ilgili altyapı noktasında herhangi bir sorun yok.

Enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalar gibi tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD binaları anbean takip etmektedir. Valiliğimiz ailelerimize bugün acil ihtiyaçlarını gidermeleri için nakdi yardım yapacaktır. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı evlere vatandaşlarımız girmemeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Toplam 22 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişi tedavi edildi. Hastalarımızdan durumu kritik olan bir vatandaşımız yok. 180 ambulans sayımıza ilaveyle 317 ambulans eklendi. Tedbirli olmak için 4 tane sahra hastanesi hazır bulundurduk.

184 hattına yoğun talep oldu. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Deprem olur olmaz müdahale adımlarımızı attık. Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Malatya Doğanyolda'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerde durumu ağır bir hastamız yok.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Tüm jandarma birimlerimiz köylerde. 08.55'ten sonra 398 deprem oldu. Toplam 39 kişi göçük altından sağ çıkarıldı.

Elazığ'da depremin merkez üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Göçük altında kimse yok orada.

22 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bütün ekipler görevini yerine getirdi. Evlerinde hasar olana vatandaşlarımızı kamu alanlarında misafir ettik. Barınma alanlarına taziye evlerimize de ilave ettik.

Elazığ'da 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakanlar, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Süleyman Soylu: "4 ses duyduk, biri kurtuldu"

İçişleri Bakanı Soylu, "Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazında dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtartma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz" ifadelerini kullandı.