Bakan Varank SavaÅŸan Ä°HA'lar" yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± izledi

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Bakan Varank, YenikapÄ± Miting AlanÄ±'nda Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen SavaÅŸan Ä°HA'lar" yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± izledi. Burada yarÄ±ÅŸmacÄ±larla bir araya gelerek incelemelerde bulunan Varank, bir Ä°HA uÃ§urdu.Â

AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTÄ°VALÂ

17 EylÃ¼l'de AtatÃ¼rk Havalima'nÄ±nda baÅŸlayacak olan TEKNOFEST ile ilgili olarak Varank, "ArkadaÅŸlar ayaklarÄ± yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST, uzay havacÄ±lÄ±k ve teknoloji fuarÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸma bÃ¶lÃ¼mleri iÃ§in YenikapÄ±'dayÄ±z. Biliyorsunuz bu festival 7'den 77'ye, tÃ¼m halkÄ±mÄ±zda bir heyecan oluÅŸturuyor. OnlarÄ± teknoloji ile buluÅŸturmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir festival. Ã–zellikle genÃ§lerin ve Ã¶ÄŸrencilerin geleceÄŸin teknolojilerinde yetiÅŸmesini, bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu manada festival Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen yarÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶nemli. 19 tane yarÄ±ÅŸma var. SavaÅŸan Ä°HA'lardan, insansÄ±z su altÄ± sistemlerine kadar biliÅŸim yarÄ±ÅŸmalarÄ± var. BugÃ¼n savaÅŸan Ä°HA'lar yarÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in buradayÄ±z. BugÃ¼n yarÄ±ÅŸmacÄ±lar kendi Ã¼rettikleri Ä°HA'larÄ± otonom bir biÃ§imde, yani kullanÄ±cÄ± olmadan uÃ§urmayÄ±, daha sonra havada yine otonom bir ÅŸekilde yakaladÄ±klarÄ± diÄŸer Ä°HA'larÄ± yapay zeka teknolojisini kullanarak onlara kitlenmeyi ve daha sonra otonom bir ÅŸekilde inmeyi gerÃ§ekleÅŸtirdikleri parkurlardan oluÅŸan bir yarÄ±ÅŸma iÃ§in buradalar. HeyecanÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Biz de heyecanlandÄ±k. DediÄŸim gibi geleceÄŸe yapÄ±lan en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mÄ±n insana yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m olduÄŸuna biz inanÄ±yoruz. Biz TÃ¼rkiye'yi Ã¶zellikle havacÄ±lÄ±k ve uzay teknolojileri alanÄ±nda lider Ã¼lke konumuna getirmek istiyoruz. Bunu da insanlarÄ±mÄ±zla yapacaÄŸÄ±z ve burada yetiÅŸtirdiÄŸimiz genÃ§lerimiz, Ã¶ÄŸrencilerimiz belki de gerÃ§ekten ileride Ã¼reteceÄŸimiz son teknoloji savaÅŸan Ä°HA'larÄ±n tasarÄ±mcÄ±sÄ± olacaklar. Bu manada Ã§ok mutluyuz. TEKNOFEST ayÄ±n 17'sinde baÅŸlÄ±yor, 22'sine kadar devam edecek. Biz tÃ¼m Ä°stanbullularÄ±, tÃ¼m TÃ¼rkiye'yi TEKNOFEST'e bekliyoruz. Gelsinler, milli teknoloji hamlesi kapsamÄ±nda Ã¼lkelerinin neler baÅŸarabildiÄŸini gÃ¶rsÃ¼nler. Biz Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, dÃ¼zenleyici kurumlardan bir tanesi olarak TÃœBÄ°TAK ve diÄŸer ilgili kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zla AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda olacaÄŸÄ±z. GenÃ§lerimize, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kendi Ã¼rettiÄŸimiz teknolojilerimizi sunacaÄŸÄ±z. Bu manada birÃ§ok firma ve kurum da stantlarÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸacaklar" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

VATANDAÅžLARIMIZDAKÄ° TEKNOLOJÄ° ATEÅžÄ°NÄ° TUTUÅžTURMAK Ä°STÄ°YORUZ"

TEKNOFEST'i uluslararasÄ± bir festival haline getirmek istediklerini vurgulayan Varank, "Festivali uluslararasÄ± bir kapsama dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyoruz. Bunu geÃ§en sene de sÃ¶ylemiÅŸtik. BakÄ±n burada savan Ä°HA yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yarÄ±ÅŸan EndonezyalÄ± bir takÄ±m var. Ki bu sene Ukrayna'dan, Rusya'dan hava araÃ§larÄ± gelecek. Hem araÃ§larÄ±nÄ± sergileyecekler hem de gÃ¶steriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararasÄ± bir boyuta taÅŸÄ±mak istiyoruz. GeÃ§en sene 550 bin katÄ±lÄ±mcÄ± vardÄ±, bu sene 1 milyondan fazla katÄ±lÄ±mcÄ± bekliyoruz. Ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdaki Â bu teknoloji ateÅŸini tutuÅŸturmak istiyoruz" dedi.

"S-400 ÃœLKEMÄ°ZÄ°N BÄ°R Ä°HTÄ°YACIYDI"

AÃ§Ä±klamasÄ±nda Ä°htiyaÃ§ doÄŸrultusunda Ã¼lkemiz iÃ§in ne gerekiyorsa o yÃ¶nde adÄ±mlar atÄ±yoruzÃ¶ ifadelerine yer veren Varank, Tabii ki Ã¼lkelerin ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re hangi savunma sanayii Ã¼rÃ¼nlerine yatÄ±rÄ±m yapacaklarÄ± ya da hangi savunma sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kullanacaklarÄ± Ã¼lkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda Ã¼lkemiz iÃ§in ne gerekiyorsa o yÃ¶nde adÄ±mlar atÄ±yoruz. EÄŸer Ruslar ile ilgili, bÃ¶yle bir uÃ§akla ilgili bir adÄ±m atmamÄ±z gerekirse bundan Ã§ekinmeyiz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ile birlikte Rusya'da bir havacÄ±lÄ±k fuarÄ±na katÄ±ldÄ±k. Orada inceledik. Zaten SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bizzat Putin'i bu festivale davet etti. Gelin siz de Ã¼rÃ¼nlerinizle burada olun hem TÃ¼rkiye sizi tanÄ±sÄ±n hem de siz de kendinizi TÃ¼rkiye'ye tanÄ±tÄ±n diye. DediÄŸim gibi; Ã¼lkemizin ne ihtiyacÄ± varsa biz bu adÄ±mlarÄ± atmaktan Ã§ekinmeyiz. S-400 Ã¼lkemizin bir ihtiyacÄ±ydÄ±. Kamuoyundaki tartÄ±ÅŸmalarÄ± biliyorsunuz. UluslararasÄ± arenada yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarÄ± biliyorsunuz ama biz ihtiyacÄ±mÄ±z olan bu sistemleri aldÄ±k. Ãœlkemizin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in adÄ±m atmaktan biz hiÃ§bir zaman Ã§ekinmeyiz" ifadelerini kullandÄ±.

"YERLÄ° OTOMOBÄ°L Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYOR"

Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yerli otomobil ile ilgili soruya ise Bakan Varank, "Ben aÃ§Ä±kÃ§asÄ± yerli otomobil hakkÄ±nda Ã§ok konuÅŸmak istemiyorum. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haklÄ± eleÅŸtirileri olabiliyor bu iÅŸ Ã§ok uzadÄ± diye. Ä°nÅŸallah AralÄ±k ayÄ±nda prototipi Ã§Ä±kacak. Bunu baÅŸarabilirsek vatandaÅŸÄ±mÄ±zla, gazetecimizle, kamuoyumuzla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.Â

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