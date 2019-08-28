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28.08.2019 - 07:50| l ANKARA Milliyet

Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş’ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci’nin, tedavi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

Nakil için donör beklendiğini belirten Koca, paylaşımında, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

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