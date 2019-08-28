28.08.2019 - 07:50| l ANKARA Milliyet
Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş’ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci’nin, tedavi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Nakil için donör beklendiğini belirten Koca, paylaşımında, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.