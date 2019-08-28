Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

Nakil için donör beklendiğini belirten Koca, paylaşımında, “Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.