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18.12.2019 - 10:55 | | AA

Bakanlığın sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/8 tercih kılavuzu yayımladı.

Bakanlığın sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı

ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden tercih kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 25 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.

 

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