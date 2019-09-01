Bakanlık açıkladı! Büyük operasyon... Örgüte 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edildi.