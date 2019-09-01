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01.09.2019 - 15:40| AA

Bakanlık açıkladı! Büyük operasyon... Örgüte 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu açıklandı.

Bakanlık açıkladı! Büyük operasyon... Örgüte 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristin, PKK'nın sözde istihbarat ve özel güç unsurları olduğu tespit edildi.

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