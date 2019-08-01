01.08.2019 - 22:21| AA
Bakanlık açıkladı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle, gri kategoride aranan Rıdvan Tarhan olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde "Gabar Cephe 5"li yürütmede görevli "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu kaydedildi.
Bakan Akar: Kararlılığımızı kimse test etmesinBakan Akar, 'Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini, her zaman uluslararası hukuk dahilinde, garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı kimsenin test etmemesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.