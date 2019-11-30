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30.11.2019 - 12:08 | | AA

Bakanlık açıkladı! On ikinci kara devriyesi yapıldı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Bakanlık açıkladı! On ikinci kara devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı. Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

Bakanlık açıkladı On ikinci kara devriyesi yapıldı

 

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