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29.08.2019 - 08:51

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tunceli’de , İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefonla konuşabilmek için çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkıyor.
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