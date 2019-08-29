29.08.2019 - 08:51
Bakanlık açıkladı! Sayı 4'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tunceli’de , İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.