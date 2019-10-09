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09.10.2019 - 18:02 |

Bakanlık açıkladı! Sayı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist  daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylelikle Van kırsalında  dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı  6’ya yükseldi.

Bakanlık açıkladı! Sayı 6'ya yükseldi

Öte yandan Tunceli‘de  iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam;27 adet kalaşnikof piyade tüfeği,  8357 adet 7.62 mm. fişek (kalaşnikof için),  43 adet kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası,  32 adet roketatar sevk fişeği,  1 adet anti-personel roketatar mühimmatı,  48 adet elektrikli fünye,  2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği açıklandı.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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