Bakanlık açıkladı! Sayı 6'ya yükseldi

Öte yandan Tunceli‘de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam;27 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 8357 adet 7.62 mm. fişek (kalaşnikof için), 43 adet kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 32 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 48 adet elektrikli fünye, 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği açıklandı.