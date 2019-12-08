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08.12.2019 - 09:59 |

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avustralya uyruklu yabancı bir teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakmayın böyle küçük göründüğüne! Tek ısırıkta...Antalya Akvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor.
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