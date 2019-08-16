MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi
16.08.2019 - 09:01| AA

Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri imha edildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

El yapımı kemik taraklara büyük ilgiBitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın kemikten ürettiği taraklar, saç sağlığı açısından büyük ilgi görüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı

Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı

Çalınan arabası bakın nereden çıktı

Çalınan arabası bakın nereden çıktı

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde hangi oyuncular seslendirme yapıyor?

Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı

Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı

Sıradaki Haber