MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBakanlık açıklamıştı! Sınır dışı edildiler
14.11.2019 - 16:27 | | DHA

Bakanlık açıklamıştı! Sınır dışı edildiler

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

Bakanlık açıklamıştı! Sınır dışı edildiler

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denilmişti.

 

Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu...Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu, kamyona bindirdiği vahşi hayvanı kent meydanına indirdi. Dünya bu inanılmaz görüntüyü konuşuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB paylaştı! Hain saldırı son anda önlendi

Son dakika... MSB paylaştı! Hain saldırı son anda önlendi

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber