Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 28/12/2019 tarihinde Türkiye Güven Huzur (2019-7) gerçekleştirildi.

Uygulama terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında,elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

70 BİN 232 PERSONEL KATILDI

5.027 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 70.232 personel ve 260 dedektör köpeği katıldı.

Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulamasında; 2.896 metruk bina kontrol edildi.1.133’ü tekel bayii, 1.881’i içkili yer ve 30.016 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33.030 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 5 adet iş yeri kapatıldı.

767 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI

767.266 şahıs sorgulandı.Çeşitli suçlardan aranan 1.320 şahıs yakalandı. 9’ u çocuk olmak üzere 81 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalarda, 1.198 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 244 şahıs gözaltına alındı.

1.052 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

219.582 adet araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 5.120 adet araca işlem yapıldı, 176 aranan araç bulundu, 1.052 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda; 25 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici/delici alet, 1 gr kokain, 6.093 gr esrar, 31 gr eroin, 37,3 gr bonzai, 1.241 gr metanfetamin, 266 adet ecstasy, 268 adet sentetik ecza, 1.500 litre kaçak akaryakıt, 7.536 paket kaçak sigara, 14.626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61.400 adet içi boş makaron, (194) kg sarmalık kıyılmış tütün, (300) gr nargile tütünü, 60.000 adet sigara filtresi elde edildi.

Ayrıca uygulamalarda; 4.268 litre kaçak/sahte içki, 4.620 adet alkollü içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 adet içki kiti/aroması ele geçirilmiştir.