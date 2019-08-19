Son dakika: Bakanlık duyurdu! Tel Rıfat'taki terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu.

Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.