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25.11.2019 - 10:18 |

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn’da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi
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