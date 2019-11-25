25.11.2019 - 10:18 |
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Yenileri tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn’da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.
Sürücü fark etmedi! Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendiBursa’da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.