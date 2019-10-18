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18.10.2019 - 13:05 | | AA

Bakanlık paylaştı! Komandolar tek tek temizliyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlık paylaştı! Komandolar tek tek temizliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı. İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Bakanlık paylaştı Komandolar tek tek temizliyor

    Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kameradaSamsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.
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