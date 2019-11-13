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13.11.2019 - 14:11 | | DHA

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Su Altı Savunma (SAS) ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ timlerimiz mayın, EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın, EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek" denildi.

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor

Bakanlık paylaştı... SAS ve METİ timleri göz açtırmıyor

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