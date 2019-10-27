MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBakanlık videoyu paylaştı! Böyle patlatıldı
27.10.2019 - 16:10 | | milliyet.com.tr / DHA

Bakanlık videoyu paylaştı! Böyle patlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirip tuzakladığı otomobilin tahrip edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık videoyu paylaştı! Böyle patlatıldı

MSB'nin Twitter hesabından, paylaşılan görüntüde teröristlerce bomba yerleştirilip tuzaklanan otomobilin tahrip edilmesi yer aldı. Bakanlığın paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" denildi.

Bakanlık videoyu paylaştı Böyle patlatıldı

Türkiye'ye teşekkür mesajıMilli Savunma Bakanlığı, terörden temizlenen Tel Abyad'ın son durumunu Twitter'dan paylaştı. Tel Abyadlıların Türkiye Cumhuriyeti ve Türk askerine teşekkür ettiği video görüntüleri kısa sürede binlerce kişi izledi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

Birer birer yıkılıyorlar!

Birer birer yıkılıyorlar!

Kaybolan avcıdan acı haber!

Kaybolan avcıdan acı haber!

Feci kaza! Taklalar atarak 20 metreden şarampole yuvarlandı

Feci kaza! Taklalar atarak 20 metreden şarampole yuvarlandı

Sıradaki Haber