Bakanlık videoyu paylaştı! Böyle patlatıldı

MSB'nin Twitter hesabından, paylaşılan görüntüde teröristlerce bomba yerleştirilip tuzaklanan otomobilin tahrip edilmesi yer aldı. Bakanlığın paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi" denildi.