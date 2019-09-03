Bakanlıktan kalça çıkığı genelgesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe imzasıyla yayımlanan genelgede, Gelişimsel Kalça Displazisinin (GKD), kalça ekleminin stabil olmayışından tam çıkığa kadar çok farklı şekillerde karşılaşılabilen ortopedik bir sorun olduğu belirtildi. GKD’nin Türkiye’de görülme sıklığının bin canlı doğumda yaklaşık 5 ile 10 arasında olduğu kaydedildi. Genelgede, “Bu da her yıl tedavi edilmediği takdirde sakat kalma olasılığı olan yaklaşık 6-12 bin yeni doğanımız ile karşılaşıldığı anlamına gelmektedir. Uygun tedavi edilmediğinde GKD’li bireyler toplumda toplam sağlıklı yaşam günü ortalamasının düşmesine, sosyal güvenlik kurumu yükünün artmasına ve ciddi iş gücü kayıplarına neden olmaktadır” ifadesine yer verildi.