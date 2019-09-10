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10.09.2019 - 14:23| AA

Bakanlıktan ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından, "ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan ortak devriye açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberlerde "Birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği" iddialarının yer aldığı belirtilen açıklamada, "İddialar tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur." ifadesine yer verildi.

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