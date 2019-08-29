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29.08.2019 - 09:00| AA

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar vuruldu.

Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyorÇankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Bademçay köyünde cep telefonları çekmeyen vatandaşlar, telefonla konuşabilmek için çatı ve ağaç gibi yüksek yerlere çıkıyor.
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