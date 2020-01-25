Bakanlıktan virüs rehberi

Rehbere göre, kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler İl Sağlık Müdürlüğünce, korunmasız son temaslarından sonraki 14 gün boyunca izlenecek. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı-kusma ve burun akıntısı gibi semptomlarının olup olmadığı telefonla günlük olarak sorulacak.

U07.3 ICD 10 koduyla Rehbere göre, şu durumlardan herhangi birini taşıyanlar “olası vaka” kabul edilecek: “Kliniğin başka bir etiyoloji ile açıklanamadığı Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu, ateş, öksürük ve hastaneye yatış gerekliliği varlığı, semptom başlangıcından önceki son 14 gün içinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne seyahat öyküsü, ikamet yeri veya seyahat geçmişi dikkate alınmaksızın, 2019-nCoV enfeksiyonu hastalarının tedavi edildiği birimlerde görev yapan sağlık personeli.”

Olası vaka tanımlandığı anda İl Sağlık Müdürlüğü’ne U07.3 ICD 10 tanı koduyla bildirilecek.