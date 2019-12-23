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23.12.2019 - 13:53 | | DHA

Bakırköy'de İSPARK'ta hareketli anlar!

Son dakika gelen bilgilere göre; Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Bakırköy'de İSPARK'ta hareketli anlar!
Bakırköy'de İSPARK'ta hareketli anlar!
Bakırköy'de İSPARK'ta hareketli anlar!
Bakırköy'de İSPARK'ta hareketli anlar!
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Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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