16.11.2019 - 14:23 | | DHA
Bakırköy'de tuvalette bir kişinin cesedi bulundu
Bakırköy'de metro istasyonunun yanındaki tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.
Olay saat 09.30 sıralarında Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanında bulunan tuvaletlerde meydana geldi. Tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü. Olay yedine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.
Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
El Bab'da meydana gelen bombalı saldırı kameradaSuriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan El Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.