Bakla çorbası nasıl yapılır? Bakla çorbası malzemeleri nelerdir?

En güzel bakla çorbası nasıl yapılır? Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan bakla çorbası ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik. İşte leziz bakla çorbası tarifi...



BAKLA ÇORBASI MALZEMELERİ



250 gr bakla

3 kaşık zeytinyağı

1 küçük soğan

3 dal dereotu

6-7 su bardağı et suyu veya su

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

NASIL TERBİYE EDİLİR?

1 bardak yoğurt

2 kaşık un

1 yumurta sarısı

NASIL YAPILIR?



Öncelikle baklaların uç kısımları ayıklanır ve 1 cm kalınlığında doğranır. Ardından yıkanıp süzülür ve 1 çorba karşığı un ve limon suyu ile birlikte 10 dakikaya yakın suda bekletilir.



Bunlardan sonra tencereye zeytinyağı konup ufak-ufak doğranan soğanlar kavrulur ve süzülen baklalar da yavaş eklenip üzerine et suyu eklenip kaynatılır.



Terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı ve unu bir kapta çırpıp ve çorbanın suyundan da ilâve edip ılıklaştırılır. Sosu yavaş yavaş ve çorbayı sürekli karıştırarak eklenir. 7-8 dakika daha pişirilip ocaktan alınır. Üzerine ince kıyılan dereotu ilave edilip servis yapalır.