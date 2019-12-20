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20.12.2019 - 13:56 | | DHA

Balat'taki tacizci yakalandı!

Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Balat'taki tacizci yakalandı!

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı.

Balattaki tacizci yakalandı

Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı.

Balattaki tacizci yakalandı

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

 

 

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