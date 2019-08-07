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07.08.2019 - 10:56| DHA

Balayı dönüşü kaza! Gelinden acı haber...

Aksaray'da balayından dönerken kaza yapan Sefa Yurtseven, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yurtseven, eşi Kapadokya'yı görmek istediği için Nevşehir'e balayına geldiklerini, kemerlerinin de bağlı olduğunu söyledi. Kazada yaşamını yitiren Semra Özen Yurtseven'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bilecik'e götürüldü.

Balayı dönüşü kaza! Gelinden acı haber...

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Sefa Yurtseven yönetimindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Bu arada, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüs Abdullah Ayaz, yaklaşık 20 kilometre ileride mola verdiği tesiste jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayaz, ilk ifadesinde kazayı fark etmediğini söyledi.

 

 

 

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