Baldıza iğrenç teklif! Sokak ortasındaki cinayette şok iddia

​Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K., bir süre önce, güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K., hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i yanına çağırdı.

Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nin annesi, Siham K.'nın evine giderek torununu alıp, ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde, konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham K., korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırma çalıştı. Ancak Ercan K., baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.

BIÇAKLA KOVALADI

Rajae Ait, çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan, güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan K., bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri, Ercan K.'ye müdahale etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan, güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçakla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Rajae Ait için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rajae Ait, ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü.

KURTARILAMADI

Rajae Ait, tedaviye alındığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Rajae Ait'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside, Rajae Ait'in 12 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği tespit edildi.

BALDIZINI TACİZ ETMİŞ

Ercan K.'nin daha önce baldızı Rajae Ait'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Sihan K.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Ercan K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI AĞUSTOS'TA VERİLMİŞ

Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan eşi Siham K.'nin evine zorla giren ve kendisine engel olmak isteyen baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldüren Ercan K. hakkında uzaklaştırma kararının Ağustos ayında verildiği ortaya çıktı. 22 Temmuz'da polis merkezine başvuran Siham K.'nin, eşi Ercan K. hakkında kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Siham K., polise verdiği ifadesinde, eşi hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında uzaklaştırma talebinde bulundu.

'KIZ KARDEŞİMLE DİNİ NİKAHLA YAŞAMAK İSTEDİ'

Siham K., Temmuz ayı sonunda verdiği ifadesinde, 9 yıllık evli olduklarını belirterek, "Evliliğim boyunca eşim sürekli bana şiddet uyguladı ve ölümle tehdit etti. 7 aylık hamile olduğum için Fas'ta yaşayan kız kardeşimi bana baksın diye 3 ay önce yanıma çağırmıştı. Sürekli kız kardeşime faklı gözle baktı. Sürekli sıkıştırdı. Kendisiyle dini nikah yaparak yaşamak istediğini söyledi. Bunun üzerine kız kardeşim Fas'a dönmek üzere İstanbul'a gitti. Şikayetçi olmamam için beni tehdit etti. Bana şikayetçi olursan 'Başına her şeyi getiririm' dedi. Bu zamana kadar korktuğum için şikayetçi olmadım" dedi.

Siham K., darp raporunu da polise delil olarak sundu.

İDDAİLARI KABUL ETMEDİ

Siham K.'nın şikayeti üzerine polis merkezine gidip ifade veren Ercan K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Talebi inceleyen hakimlik, Ercan K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

KARARIN UZATILMASINI İSTEMİŞ

Siham K.'nın 23 Eylül'de polis merkezine gidip eşi hakkındaki uzaklaştırma kararının uzatılması için yeniden şikayette bulunduğu da ortaya çıktı. Siham K., uzaklaştırma kararına rağmen eşinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, karara uymadığını belirtti. Eşinin kendisine yeniden zarar vermesinden korktuğunu belirten Siham K., uzaklaştırma kararının uzatılmasını istedi. Siham K.'nin bu talebiyle ilgili henüz kararın çıkmadığı kaydedildi.

Diğer yandan polis firari Ercan K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Siham K.'yi de koruma altına aldı.