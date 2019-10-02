Balık avında 18 metre tepkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanma derinliğini 15 Aralık’a kadar 24 metreden 18 metreye düşürdü. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği balıkçıları, Avrupa’da av mesafesinin en az 50 metre olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi. Çıkartılan tebliğ ile balık sezonunun en yoğun günlerinin yaşanacağı 15 Aralık’a kadar Karadeniz kıyılarında gırgır tekneleri ağlarını 18 metre derinliğe kadar salabilecek.

‘Sığ sular korunmalı’

Karar Karadeniz balıkçısını memnun ederken, Ege ve Marmara’da avlanan balıkçılar kendileri için de benzer karar alınması için harekete geçti. Ancak uluslararası ölçekte avlanma metresinin çok daha derinde olduğunu söyleyen WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) karara tepki gösterdi. WWF Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, “Sürdürülebilir balıkçılık sadece ekonomik değil, ekolojik ve sosyal içeriğe sahiptir. Deniz yüzeyinden 50 metreye kadar olan derinlik, biyolojik çeşitliliği ve oksijen üretme kapasitesiyle denizlerin en değerli katmanıdır. Bu derinlik, denizlerde fotosenteze yetecek ışığın ulaştığı ve bitkilerin yoğun bulunduğu alanlardır. Ekolojik açıdan pelajik balık türleri için hayati önem taşıyan sığ suların çok iyi korunması gerekir. 2012’den beri uygulanan 24 metre yasağı üreme ve beslenme için sığ sulara gelen pelajik balık türünün ve diğer canlıların varlığını sürdürmesi için çok önemli. 18 metreye indirilmesi hamsi gibi sığ sulardaki balıkların üzerindeki av baskısını artıracak. Balık stoklarımızın sürdürülebilirliği tehlikeye girecek” dedi.

‘Artırılmalı’

WWF Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem “Derinlik sınırlaması, kıyı balıkçısı ile gırgır balıkçılığı arasında adil alansal paylaşım sağlıyordu. Değişiklik kararı, küçük ölçekli balıkçıların av sahasının daralması demektir. Amacımız, deniz ortamında yaşayan canlıların ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğidir. WWF-Türkiye olarak önerimiz, derinlik sınırlamasının daha sığa çekilmesi bir yana, tüm denizlerimiz için yeniden değerlendirilerek artırılmasıdır” dedi.

‘Deniz çayırları etkilenecek’

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, “2006 yılından beri Avrupa Birliği, gırgır avcılığını kıyıdan en az 300 metre uzakta ve 50 metreden sığ sularda yasakladı. Bu yasağın amacı, denizlerde 40 metreye kadar görülen koruma altındaki endemik deniz çayırlarının zarar görmemesi. Bu çayırlar, hayvansal ve bitkisel doğal yaşam alanlarının yüzde 25’ine ev sahipliği yapıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılında yayınladığı 24 metre derinlik tebliğinin devamı, gelecek kuşaklarımızın balık yemesi için gerekliydi. Balık stoklarımızı korumak ve sürdürülebilirliliği sağlamak için av yasağının devam etmesini istiyoruz. Yeni kararın tüm kıyılarımızda, tüm sezona yaygınlaşmasından korkuyoruz” diye konuştu.