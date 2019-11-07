Balık-ekmekçiler tahliye edilecek

Eminönü’nde balık ekmek satan teknelerinin bölgeden kaldırılmasını isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) başlattığı tahliye sürecinde gözler Fatih Kaymaklığı’nda. Tekneler kaymakamlığın, tespit edeceği tarihte kaldırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o noktada belediyenin iştirakı BELTUR’un hijyenik hizmet vermesi yönünde bir çalışma yaptıklarını söylerken, tekne sahipleri ise, “Yer belediyenin olabilir ama bu kültür bizim” diyerek karara tepki gösteriyor.

Mahkeme reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü’nde balık-ekmek satan teknelerin sözleşmelerinin 1 Kasım’da dolduğunu ve sürenin uzatılmayacağını belirterek tahliye kararı aldı. Tekne sahipleri ise tahliye kararını yargıya taşıdı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, tarafların savunmasının alınması için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Aynı mahkeme 5 gün sonra da tekne sahiplerinin açtığı davayı “incelenmeksizin” reddetti. Bu kararla birlikte tahliye süreci yeniden başladı. Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı töreninde kararla ilgili değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: “Bunlar, kalıcı mülk değil. Birinin babadan oğula geçmesi muhtemel bir alan değil. Bu tür yerlerde ihale yapılmış, ihale alınmış, arkadaşlar orada sürelerini doldurmuş hatta iki yıla yakın süre de uzatılmış. Ki bu, Sayıştay raporlarında da belediyeyi suçlayan ve zimmet doğuran bir işlem. Oranın nitelikli, gerçekten hijyenik, insanlara hizmet etmekte duruşu olan bir yer olması lazım.

Bu konuda bizim iştiraklerimiz var. Beltur gibi çok nitelikli, geçmişten bugüne işler yapan. Arkadaşlarımızın bu konuda çalışmaları var. Bize sunacaklar. En doğru kararı orada vereceğiz. Biz, kültürün yaşamasından yanayız. Orada çalışanın mağduriyetine bakılır. Eğer orada yetenekli olanlar var ise, ihtiyaç olduğunda çalışacak.”

Balık-ekmek teknesi çalışanları ise mağdur olacakları görüşünde. Balık-ekmeğin Eminönü’nün simgesi olduğunu söyleyen tekne çalışanlarından Bayram Ceylan, “Kuşaktan kuşağa işletilen bir yer burası. Burada çalışan herkes işsiz kalacak. İtirazımızı yaptık. Belediyeden randevu almaya çalışıyoruz fakat geri dönüş olmadı” dedi.

25 yıldır balık ekmek teknesinde çalıştığını söyleyen Ertaç Yılmaz, “Biz kapanmak istemiyoruz. Hepimizin ailesi var” derken Mert Ali Aşık da şunları söyledi: “Babam bu işi 43 yıldır yapıyor ben de 8 yıldır bu işin içindeyim bu bir gelenek ben de bunu devam ettirmek isterim. Bizim için bir çözüm bulunmalı.”

Büyükşehir kaymakamlığa yazı gönderdi

Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı’na İBB tarafından yazı gönderildiği öğrenildi. Bundan sonraki süreçte kaymakamlığın tespit edeceği tarihte yine kaymakamlıkça tahliye gerçekleştirileceği belirtildi.



