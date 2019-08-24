Balık Pulu hastalığı olarak da bilinen İktiyozis nedir? Bakan Koca'dan "balık pulu" hastalarına müjde

Halk arasında Balık Pulu olarak da bilinen İkitiyozis hastalığına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Balık Pulu hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine yerli bir firmaya üretiç için talimat verdiklerini duyuran Bakan Koca, Manisa Turgutlu bölgesinde sık görülen bu hastalığın mağduriyet yaşamaması için yerli ilacın Eylül ayının ilk haftası içerisinde bu ilacın dağıtımının yapılacağını duyurdu. Peki Balık Pulu olarak da bilenen (İktiyozis) hastalığı nedir?

İKTİYOZİS (BALIK PULU) HASTALIĞI NEDİR?

İktiyozis, insan ve evcil hayvanlarda görülen kalıtsal bir cilt hastalıkları ailesidir. İktiyozis kelime anlamı olarak "balık cildi" demektir. Bu hastalığın görüldüğü insan ve hayvanlar balığın pullarını andıran bir görünüm içindedir.

Bu terim önceleri ichthyosis vulgaris adı ile bilinen hastalığı belirtmek için kullanılmıştır. Şimdi ise bu gruba ait bütün hastalıkların genel adı olarak kullanılmaktadır. İktiyozis eskiden deride lepraya benzer bir görünümü olması sebebi ile sözde cüzzam adı ile de bilinmekteydi ancak lepra gibi mikropların yol açtığı bir hastalık olmayıp tamamen doğuştan ve kalıtsaldır. Aynı ebeveynlere ait birden fazla bebeğin bu durumda doğma ihtimali çok yüksektir.

Bakan Koca'dan "balık pulu" hastalarına müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Halk arasında balık pulu olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik" - "Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir" - "Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtiklerini, yerli muadil ilacın eylül ayının ilk haftası piyasaya verileceğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti.

Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."